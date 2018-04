Za slušné Slovensko: Kroky Gašpara budeme do poslednej chvíle sledovať

Na snímke zhromaždenie pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca 2018 v Žiline, archívna snímka. Foto: TASR – Erika Ďurčová Na snímke zhromaždenie pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca 2018 v Žiline, archívna snímka. Foto: TASR – Erika Ďurčová

Bratislava 17. apríla (TASR) - Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že v súčasnej situácii je nepochopiteľné, že policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo svojej funkcii až o šesť týždňov. V tlačovej správy, pod ktorou sú podpísaní Juraj Šeliga, Ján Gálik, Karolína Farská a Martina Strmeňová uviedli, že kroky Gašpara budú do poslednej chvíle veľmi pozorne sledovať."Všetci slušní ľudia, ktorým záleží na Slovensku môžu byť na seba hrdí. Ich tlak donútil odstúpiť pána Fica, pána Kaliňáka, pána Druckera, pána Valockého a dnes i policajného prezidenta Gašpara," skonštatovali. Zároveň veria, že tisícky slušných policajtov budú mať nového policajného prezidenta, o ktorom verejnosť nebude mať akékoľvek pochybnosti.Iniciatíva od nového policajného prezidenta, ako aj ministra vnútra očakáva, že to budú slobodní ľudia, ktorí nie sú vazalmi strany Smer-SD a budú konať vždy len v prospech a v záujme občanov uviedli členovia iniciatívy s tým, že budú sledovať všetky legislatívne návrhy, ktoré súvisia so zmenou voľby policajného prezidenta, vedenia polície a nezávislosti policajnej inšpekcie."Spoločne sme začali upratovanie krajiny, ktoré musíme dokončiť," vyhlásili členovia iniciatívy. Zároveň doplnili, že o konaní občianskych aktivít v tomto týždni budú informovať v stredu (18.4.) po dohode s organizátormi z celého Slovenska.Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.