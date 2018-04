Za slušné Slovensko: P. Pellegrini by mal ako prvé odvolať T. Gašpara

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Michal Svítok Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 17. apríla (TASR) - Iniciatíva Za slušné Slovensko verí, že prvým krokom premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) ako dočasne povereného ministra vnútra bude odvolanie Tibora Gašpara z funkcie policajného prezidenta. V utorkovej tlačovej správe iniciatívy to skonštatovali Juraj Šeliga, Martina Strmeňová a Ján Gálik.Rovnako očakávajú, že príde k zmene výberového procesu policajného prezidenta a k vytvoreniu nezávislej policajnej inšpekcie. "Odvolanie pána Gašpara považujeme za prvý a nevyhnutný krok pre začiatok obnovovania dôvery občanov v činnosť ministerstva vnútra, ako aj krok k naplneniu požiadavky nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal," skonštatovali.Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko, tiež uviedli, že o ich ďalších aktivitách budú informovať. "Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti," odkázali.Premiér Pellegrini ešte v utorok povie ďalší postup na ministerstve vnútra, ktorého vedením je dočasne poverený po odchode Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Oznámil to po tom, čo Drucker podal demisiu do rúk prezidenta SR Andreja Kisku a Pellegrini prevzal poverenie o dočasnom vedení.