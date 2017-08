Za smrť 13 migrantov odsúdili troch prevádzačov

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 11. augusta (TASR) - V Nemecku odsúdili dnes troch prevádzačov obvinených z toho, že zapríčinili smrť 13 ľudí, ktorí zahynuli, keď sa počas plavby v Stredozemnom mori prevrátil čln plný migrantov. Informovala o tom agentúra DPA.Hlavného obžalovaného (27) poslal súd v meste Traustein na štyri roky do väzenia, kým kormidelníkovi člna, po ktorého havárii migranti zahynuli, vymeral dva a pol roka nepodmienečne. Tretí obžalovaný, ktorý už bol za prevádzačstvo odsúdený, vyviazol s dvojročným ochranným dohľadom.Všetci traja odsúdení prepravovali migrantov cez Stredozemné more zo západotureckého prímorského mesta Izmir do Grécka. V septembri 2015 sa počas jednej z plavieb zrazil ich čln s nákladnou loďou, pričom zahynulo 13 ľudí a dve deti sú stále nezvestné.