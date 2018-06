Za účasti nemeckého prezidenta otvoria v Los Angeles Dom Thomasa Manna

Nemecký spisovateľ, mysliteľ a esejista Thomas Mann, laureát Nobelovej ceny, zomrel 12. augusta 1955. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 18. júna (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier otvorí v pondelok večer miestneho času v kalifornskom Los Angeles Dom Thomasa Manna, ktorý by mal poslúžiť v budúcnosti ako miesto diskusií o aktuálnych otázkach, ale i ako dočasné útočisko pre štipendistov.Nemecká spolková vláda odkúpila v roku 2016 bývalú vilu nemeckého spisovateľa, laureáta Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929 Thomasa Manna (1875-1955), aby zabránila jej zbúraniu.Literát žil vo vile v období rokov 1942-1952 a stretával sa tu s intelektuálmi ako napríklad Theodor Adorno, Albert Einstein alebo Lion Feuchtwanger. Práve tu vzniklo aj viacero rozhlasových príspevkov pre britskú BBC, ktorými Thomas Mann chcel mobilizovať poslucháčov-krajanov voči diktatúre nacistov.Spisovateľ, autor románov Buddenbrookovci, Jozef a jeho bratia alebo Čarovný vrch, či slávnych noviel Smrť v Benátkach alebo Mário a kúzelník, odišiel z nacistického Nemecka už v roku 1938. Po pobyte v Švajčiarsku sa usídlil v zámorí, odkiaľ sa do Európy vrátil až tri roky pred smrťou.Na slávnostnom otvorení Domu Thomasa Manna, by nemal v noci na utorok SELČ chýbať ani autorov vnuk Frido.