Za unikátne zákroky získali prestížne ocenenie

Ilustračné foto Foto: UNB Ilustračné foto Foto: UNB

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) – V celoslovenskej ankete TOP Inovácie v medicíne získali za unikátne zákroky ocenenie dvaja odborníci z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, a to Jozef Babeľa za unikátnu robotickú operáciu pacienta s rakovinou močového mechúra a Stanislav Okapec za rádiologický intervenčný zákrok na pečeni – rádioembolizáciu. Obidva zákroky sa na Slovensku uskutočnili vôbec po prvý raz. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.Druhý ročník ankety TOP Inovácie v medicíne je projekt Zdravotníckych novín, ktorých snahou je zviditeľniť výkony, operácie či technológie, ktoré sú výnimočné a posúvajú úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom o krok vpred. Hlasovanie prebiehalo on-line počas letných mesiacov. Verejnosť i odborníci vyberali tých najlepších v ôsmich kategóriách."Cením si hlavne to, že si niekto všimol prácu intervenčných rádiológov. Hoci sme súčasťou multidisciplinárneho tímu, vo vzťahu k pacientovi pracujeme, na rozdiel od klinických lekárov, tak trochu inkognito," uviedol Stanislav Okapec, primár oddelenia rádiológie."Je to ocenenie nielen mojej práce, ale celého kolektívu. Najväčšiu zásluhu má náš prednosta Vladimír Baláž, ktorý je 'otcom' myšlienky robotiky v Banskej Bystrici a na Slovensku vôbec. Ocenenie znamená pre nás aj to, že držíme trend s európskou a svetovou urológiou," zdôraznil Babeľa z Urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice."Našim odborníkom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Získané ocenenia sú veľkou cťou a zadosťučinením pre našu nemocnicu. Ako zdôrazňujú samotní lekári, unikátne zákroky nie sú výsledkom len práce jednotlivca, ale celého tímu ľudí. Vedenie nemocnice sa im snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Sú to však práve tímy našich lekárov, sestier a ostatného personálu, ktorí starostlivosti dodávajú potrebnú kvalitu," reagovala generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.