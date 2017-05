Za urážku Koránu pôjde guvernér Jakarty na dva roky do väzenia

Na snímke v popredí guvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 9. mája (TASR) - Na dva roky pôjde do väzenia úradujúci guvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama za to, že sa dopustil urážky islamu, keď svojimi poznámkami znevážil Korán. Rozhodol o tom dnes súd v indonézskej metropole, ktorý zároveň nariadil okamžité zatknutie 50-ročného politika.Súd svojím verdiktom zašiel prekvapujúcho ďalej ako prokuratúra, ktorá pre Purnamu žiadala jednoročný podmienečný trest s odkladom na dva roky.Purnama podľa agentúry DPA oznámil, že sa proti uvedenému verdiktu odvolá.Basuki Tjahaja Purnama sa stal v roku 2014 po pol storočí prvým kresťanským guvernérom Jakarty a vôbec prvým etnickým Číňanom na tomto poste. Funkciu prevzal po tom, ako sa prezidentskej funkcie ujal Joko Widodo, ktorý si ho na tento post vybral. Predtým pôsobil ako viceguvernér Jakarty.Obvinený bol zo znevažovania jedného z veršov Koránu, ktorý jeho politickí oponenti údajne využili ako argument, prečo by moslimovia vo voľbách nemali hlasovať za nemoslimského kandidáta.Purnama vznesené obvinenia z rúhania sa odmieta a tvrdí, že jeho výrok bol adresovaný politikom zneužívajúcim Korán v boji proti nemu.Ako guvernér Jakarty mal Purnama rešpekt najmä za opatrenia v boji proti korupcii a snahy o zlepšenie služieb pre občanov.Začiatkom februára vyhral prvé z troch kôl voľby guvernéra Jakarty, keď získal podporu 43 percent voličov. V dôsledku obvinenia z urážky Koránu však Purnamove preferencie u voličov klesli a vyvolali v Jakarte aj náboženské šarvátky. Rozhodujúce kolo voľby Purnama napokon prehral pomerom hlasov 42 k 58 percentám.