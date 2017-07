Za urážku Rómov dostal P. Pikla trest 1000 eur

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pezinok 20. júla (TASR) – Pavol Pikla, ktorý v marci tohto roka v areáli futbalového štadióna v Moldave nad Bodvou strelil do vzduchu plynovou pištoľou a urazil prítomných Rómov, zaplatí 1000 eur. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku mu dnes uložil peňažný trest.Pavol Pikla priznal vinu, s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú dnes schválil súd.V prípade, že by peniaze nezaplatil, prichádzal by do úvahy šesťmesačný náhradný trest odňatia slobody. ŠTS taktiež rozhodol o prepadnutí jeho plynovej pištole v prospech štátu.Polícia v marci tohto roka informovala, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie voči jednej osobe pre prečin výtržníctva spáchaného s rasovým motívom.Z dnešného verejného zasadnutia vyplynulo, že 5. marca 2017 v areáli futbalového štadióna v Moldave nad Bodvou sa obvinený Pavol pod vplyvom alkoholu dopustil hrubej neslušnosti voči prítomným občanom rómskeho etnika. Obvinený niekoľkokrát vystrelil do vzduchu z plynovej pištole a potom pristúpil k dvom maloletým Rómom so slovamiRozhodnutie je právoplatné.