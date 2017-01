Za útok na štvrtého rozhodcu dostal A. Wenger štvorzápasový dištanc

Arsene Wenger Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. januára (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala trénera Arsenalu Londýn Arsena Wengera štvorzápasovým dištancom za inzultáciu rozhodcu.Wenger môže počas trestu sedieť na štadióne, no nie na hráčskej striedačke. Trest si vyslúžil za to, že vrazil na štvrtého rozhodcu Anthonyho Taylora v útrobách domáceho Emirates Stadium počas zápasu s Burnley (2:1).Podľa FA použil nemiestne a hanlivé slová, za čo ho hlavný arbiter vylúčil a po tom sa v tuneli dostal do fyzického kontaktu so štvrtým rozhodcom. Wenger dostal okrem trestu aj pokutu 25.000 libier. K previneniu sa priznal. Informovala agentúra AP.