Za vlády Merkelovej prudko vzrástol vývoz zbraní

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. januára (TASR) - Počas uplynulých štyroch rokov, keď bola pri moci veľká koalícia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, prudko vzrástol vývoz zbraní do zahraničia. Vyplýva to z predbežbých údajov ministerstva hospodárstva, informovala v stredu agentúra DPA.V rokoch 2014-2017 nemecké úrady vydali povolenia na vývoz zbraní v hodnote 25,1 miliardy eur. Oproti predchádzajúcim štyrom rokom (2010-2013) to predstavuje 21-percentný nárast.Dodávky nemeckých zbraní do krajín, ktoré nie sú súčasťou NATO a EÚ, vzrástli sa toto obdobie o 47 percent na 14,5 miliardy ezr. Len v roku 2017 celkový objem takýchto obchodov predstavoval 3,8 miliardy eur, čo bolo o 127 miliónov eur viac než rok predtým.Nemeckí sociálni demokrati, ktorí počas uplynulého víkendu súhlasili so začatím rozhovorov o obnovení veľkej koalície s konzervatívcami Angely Merkelovej, sľubujú, že v prípade opätovného vstupu do vlády obmedzia povolenia na vývoz zbraní.Predbežné údaje o vývoze zbraní z Nemecka za posledné štyri roky boli zverejnené v reakcii na žiadosť poslancov strany Ľavica, uviedla DPA.Diskusiu o vývoze zbraní v Nemecku v ostatných dňoch rozprúdili aj fotografie, ktoré zachytávajú nemecké tanky Leopard používané Tureckom počas ofenzívy v severnej Sýrii.