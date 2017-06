Za vlámanie do domu M. Kňažka dostal P. Novotný tri roky

Milan Kňažko Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 16. júna (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava I odsúdil dnes Pavla Novotného na nepodmienečný trojročný trest odňatia slobody za to, že sa v januári tohto roka vlámal do domu bývalého politika a herca Milana Kňažka.Obžalovaný na pojednávaní priznal vinu, takže odvolať sa môže len ohľadom výšky trestu a nie proti výroku o vine.Novotný na hlavnom pojednávaní spáchanie skutku oľutoval a poškodeným sa ospravedlnilpovedal obžalovaný vo svojej záverečnej reči. Zdôraznil, že konal sám a Kňažkov dom v Bratislave si podľa jeho slov vybral náhodou.Kňažko na pojednávaní nevypovedal, nakoľko súd pre priznanie viny obžalovaného vykonal dokazovanie len ohľadom trestu. Prítomným novinárom však povedal, že ľútosť obžalovaného nepovažuje za skutočnú.uviedol. Poukázal okrem iného na to, že jeho dom zvonka nevidieť, a aby sa obžalovaný k nemu dostal, musel "náhodou" prekonať viacero prekážok vrátane dvoch vysokých plotov. Jeho manželka má mať navyše pre celú udalosť zdravotné problémy.Kňažko nebol spokojný s vyneseným rozsudkom a reagoval vulgárnym spôsobom. Súdu sa opýtal, či dostal niečo do vrecka a pri odchode z pojednávacej miestnosti silno buchol rukou do dverí a použil vulgárny výraz.Podľa obžaloby sa Pavel Novotný vlámal do domu Milana Kňažka a jeho manželky v januári tohto roka. Použil skrutkovač, aby sa dostal cez okno dovnútra a z peňaženiek rodiny ukradol 45 a 145 eur. Po schodoch sa presunul do šatníka na poschodí, kde odcudzil prsteň zo žltého kovu, hodinky, približne 173.000 českých korún, 30.000 maďarských forintov a 1250 amerických dolárov.Kňažko sa však podľa jeho slov v noci zobudil a chcel sa prezliecť. Všimol si svetlo a Novotného postrelil do nohy. Potom zavolal políciu.Prokurátor obžaloval Novotného z trestných činov krádeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci.Z pojednávania vyplynulo, že obžalovaný bol v minulosti viackrát stíhaný za majetkovú trestnú činnosť a to najmä v Českej republike. Súd však zmysle právneho poriadku na tieto skutky nemohol pri vynášaní rozsudku prihliadať.