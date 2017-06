Za vlaňajší požiar skladu v Oaklande s 36 obeťami obžalovali 2 mužov

Na snímke z videa pohľad na zhorené bývalé skladisko v meste Oakland v americkom štáte Kalifornia 4. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oakland 6. júna (TASR) - Po viac ako pol roku od požiaru v sklade prestavanom na umelecké centrum v meste Oakland v americkom štáte Kalifornia, ktorý si vyžiadal 36 obetí, bola v pondelok vznesená obžaloba voči dvom mužom zo zabitia z nedbanlivosti. Oznámila to prokurátorka v okrese Alameda County Nancy O'Malleyová.V prípade odsúdenia hrozí každému až 39 rokov väzenia.Obžalovanými sú 47-ročný Derick Almena, ktorý umelcom prenajímal na prácu a bývanie sklad známy ako Ghost Ship (Loď duchov), a Max Harris, ktorý v dvojposchodovej budove usporadúval koncerty, uviedla agentúra AP.Obaja muži, ktorých v pondelok zadržali, podľa O'Malleyovej vedome premenili sklad na "ohnivú pascu", pretože budova sa nesmela používať na bývanie alebo konanie kultúrnych akcií, keďže sa tam nachádzali horľavé materiály, chybná elektrické rozvody a východ bol zablokovaný. Konkrétna príčina požiaru navyše pravdepodobne nebude nikdy známa, pretože oheň zničil väčšinu dôkazov.Almena vyvolala hnev verejnosti, keď niekoľko hodín na Facebooku napísal:Neskôr sa bránil, že v tom čase o obetiach nevedel.Aj samotný Almena žil v sklade so svojou manželkou a tromi malými deťmi, ale v osudnú noc zostal v neďalekom hoteli.V umeleckom centre v Oaklande sa 2. decembra v čase vypuknutia požiaru konal večierok pre vyznávačov elektronickej hudby. Odhaduje sa, že na tanečnej párty sa zabávalo 50-100 ľudí. Vek 36 obetí sa pohyboval od 17 do 61 rokov.