Za výbuch na štadióne Slovana odsúdili T. Patáka na 3 roky podmienečne

Na snímke futbalový štadión Slovana Bratislava na bratislavských Pasienkoch. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. mája (TASR) - Za výbuch na štadióne Slovana v auguste 2013 vo štvrtok odsúdila sudkyňa Okresného súdu Bratislava III obžalovaného Tomáša Patáka na podmienečný trojročný trest odňatia slobody.informoval vo štvrtok TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Patáka obžalovali z toho, že v auguste 2013 hodil počas futbalového zápasu medzi Slovanom Bratislava a MFK Ružomberok do sektora ružomberských fanúšikov silný delobuch.Výbuch profesionálnej pyrotechniky Delová rana 75 mm, ktorá je predajná len na špeciálne povolenie, rozmetala vtedy dve sedadlá a zranila deväť ľudí, vrátane dvoch detí. Súd doteraz vypočul desiatky svedkov - usporiadateľov, poškodených a fanúšikov z oboch táborov.Incident sa stal 18. augusta 2013 na štadióne na bratislavských Pasienkoch. Patáka stíhali od novembra 2013, istý čas strávil vo vyšetrovacej väzbe. V roku 2014 na polícii tvrdil, že zapálenú delovú ranu mu niekto dal do ruky a on ju hodil do sektora ružomberských fanúšikov. Vtedy vraj nevedel, čo to je.K činu sa vraj priznal len preto, aby zapadol do istej partie fanúšikov a mohol s nimi ísť na zápasy v zahraničí. Pred súdom už tvrdil, že je nevinný.povedal na pojednávaní v roku 2014. Za všeobecné ohrozenie mu pôvodne hrozilo desať- až 15-ročné väzenie.