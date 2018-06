Za vyhrážkami vidí predseda Košického kraja R. Trnka mafiu v školstve

Na archívnej snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. júna (TASR) – Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v pondelok potvrdil, že v najbližšom čase podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania a ďalších trestných činov. Súvisí to s kauzou nehospodárneho nakladania s prostriedkami v prípade elokovaného pracoviska Spojenej školy v Dobšinej v Sečovciach a vyhrážkami voči jeho osobe.V piatok (22.6.) Úrad KSK v tlačovej správe informoval médiá, že sa Trnkovi vyhrážajú zverejnením rôznych nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte. Za 'neriešenie' záležitosti týkajúcej sa elokovaného pracoviska v Sečovciach mala byť predsedovi KSK ponúknutá suma jeden milión eur.povedal Trnka novinárom. Za nátlakom na jeho osobu v minulých dňoch stojí podľa neho "mafia v školstve", o bližších detailoch chce informovať v trestnom oznámení.povedal. Poukázal na to, že prenájom budovy pre dané elokované pracovisko stojí podľa nájomnej zmluvy ročne takmer 897.000 eur, zmluva je pritom na 15 rokov.konštatoval.Podľa Trnku ho pritom nemajú čím diskreditovať.dodal.Predseda KSK deklaroval, že sa nedá zastrašiť a že akékoľvek pokusy ovplyvniť postup Úradu KSK a jeho samotného pri kontrole nakladania s verejnými prostriedkami a pri hospodárení v školách sú odsúdené na neúspech. Vzhľadom na podozrenia, že by organizovaná skupina mohla mať prepojenie na konkrétne stredné školy v kraji, Úrad KSK zastavil všetky verejné obstarávania na stredných školách. Z rovnakých dôvodov boli zastavené všetky výberové konania na riaditeľov škôl.Na rokovaní pondelkového krajského zastupiteľstva sa poslankyňa Renáta Lenártová (Smer-SD) v rámci interpelácií zamerala na to, že Trnka pri podozreniach z vydierania ihneď nekontaktoval políciu či prokuratúru.uviedla. Trnka pre novinárov k tomu len povedal, že je to jej názor.