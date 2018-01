Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo vlani 76 vedúcich misií

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vlani využívalo kompetencie v oblasti ekonomickej diplomacie na pokračujúce cieľavedomé presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov SR v zahraničí. Informoval o tom rezort diplomacie v Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017, s ktorou by sa v najbližšom období mal oboznámiť vládny kabinet.spresnilo MZVaEZ SR v správe.Podľa správy zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v roku 2017 vybavili 3796 dopytov a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz/vývoz tovaru a služieb. Sprostredkovali taktiež informácie o vypísaní 775 verejných obstarávaní v krajinách akreditácie.Zastupiteľské úrady realizovali taktiež 474 prezentačných podujatí v krajinách akreditácie, aktívne sa zúčastnili na 376 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov. Zabezpečili celkom 223 podnikateľských misií alebo podnikateľských fór, a to priamo alebo v súčinnosti so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), a/alebo Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).Podľa správy sa v rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR zrealizovalo 21 nových projektov ekonomickej diplomacie, teda investičných projektov, exportných projektov, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, projektov v oblasti cestovného ruchu, ktoré zastupiteľské úrady SR iniciovali.