Za zámockou bránou: Osud plameňa

Horí!!! Bojnický zámok horí!!! Ako? Prečo? Kto? Otázok je veľa, no odpovede neprichádzajú. Ľudia zmätene pobehujú, vrážajú do seba, nevedia, čo robiť. Oči dvíhajú smerom k zámku, či to nie je iba prelud. Nie, nie je. Po chrbtoch behajú zimomriavky, slová sa dusia v hrdlách, v oku sa ligoce slza. 9. mája 1950 vypukol požiar Bojnického zámku.

Tomuto tragickému požiaru Bojnického zámku bude venovaná v poradí piata prednáška z cyklu „Za zámockou bránou...“.

Prednáška „Osud plameňa“ v podaní Erika Kližana sa uskutoční 17. mája 2017 o 15:00 h v klubovni Bojnického zámku. Vstupenky budú v predaji v pokladnici múzea pred začiatkom prednášky.