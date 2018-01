Za zhanobenie múzea Auschwitz-Birkenau odsúdili dvoch protestujúcich

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 18. januára (TASR) - Dvoch mužov obžalovaných zo zhanobenia múzea v niekdajšom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau poslala poľská justícia v stredu na 18, respektíve 14 mesiacov za mreže.Obvodný súd v Osvienčime uznal Adama B. a Mykytu V. zo spomínaného trestného činu, ktorého sa dopustili ako lídri 11-člennej skupiny Poliakov, Bielorusov a Nemcov vlani v marci. Pred vstupnou bránou do tábora s nápisom Arbeit macht frei sa vtedy vyzliekli do naha a pokúsili sa spútať reťazami. Navyše sa pokúsili vyvesiť transparent s nápisom Love a brutálne zabili ovcu. Svoju akciu dodatočne prezentovali ako protivojnový umelecký protest.Obaja hlavní obžalovaní nesmú popri vysokej pokute, ktorú musia zaplatiť podobne ako všetci ostávajúci členovia skupiny, po desať rokov vlastniť žiadne zviera.Riaditeľ tamojšieho múzea Piotr Cyvinski pre tlačovú agentúru PAP konštatoval, že iný rozsudok ani neočakával. Odsúdení sa podľa neho pokúsili využiť dejisko tragédieRozsudok zatiaľ nie je právoplatný, hlavný obžalovaný avizoval odvolanie a naznačil, že ak poputuje do väzenia, bude tam jeho umelecký protest pokračovať.