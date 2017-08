Za zmareným útokom na lietadlo v Austrálii má byť Islamský štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 4. augusta (TASR) - Za zmareným útokom na dopravné lietadlo v Austrálii stojí vysokopostavený člen extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zo Sýrie, ktorý skupinu Austrálčanov inštruoval, aby zostrojili bombu a prepašovali ju na palubu.povedal dnes na tlačovej konferencii v Sydney zástupca šéfa austrálskej federálnej polície Michael Phelan.Austrálska polícia uskutočnila 29. júla razie na niekoľkých miestach na predmestiach Sydney a zatkla štyroch podozrivých z príprav teroristického útoku na lietadlo. Dvoch z nich - 49-ročného Khaleda Khayata a 32-ročného Mahmouda Khayata - obvinila vo štvrtok z prípravy a plánovania teroristického činu. Vyšetrovatelia medzičasom jedného zo zadržaných prepustili, zvyšný zostáva vo väzbe.Podomácky vyrobené výbušné zariadenie malo byť umiestnené na palube stroja spoločnosti Etihad Airways, vlajkového leteckého dopravcu Spojených arabských emirátov, ktoré odlietalo 15. júla zo Sydney. Starší z obvinených výbušninu ukryl v mlynčeku na mäso a priniesol ho na letisko v Sydney, kde chcel požiadať svojho brata, aby ho vzal v batožine na palubu. Nepovedal mu však, čo zásielka obsahuje.Zo zatiaľ neznámych dôvodov však Khaled Khayat svoj plán prerušil ešte pred príchodom na check-in, uviedol Phelan s tým, že opustil letisko a jeho brat pokračoval v lete.Komponenty výbušného zariadenia vrátane vojenskej výbušniny poslal do Sydney spomínaný člen IS letecky cez Turecko. Ten potom inštruoval dvoch mužov, ako zariadenie, ktoré sa podarilo zaistiť, zostaviť.Po nezdare plánu z 15. júla muži zmenili taktiku a chceli vykonať útok jedovatým sírovodíkom. Tento plán však bol len v počiatkoch a páchatelia ešte nemali vybraté konkrétne ciele, no člen IS im navrhol, kde by útok mohli uskutočniť - napríklad v preplnených priestoroch alebo vo verejnej doprave.Khaled a Mahmoud Khayatovci, o ktorých zatiaľ nie je známe, či sú v príbuzenskom vzťahu, predstúpili dnes pred sudcu, ktorý zamietol ich prepustenie na kauciu a prípad odročil do 14. novembra.V Austrálii platí od septembra 2014 zvýšená výstraha pred terorizmom a vláda sprísnila protiteroristické zákony. Obáva sa totiž, že radikálni islamisti sa po boji v radoch IS vrátia do Austrálie, kde by mohli spáchať útoky. Podľa zistení ministerstva pre prisťahovalectvo odišlo z Austrálie do Sýrie asi sto ľudí s cieľom pridať sa k IS a ďalším skupinám.