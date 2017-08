Za zničenie pamiatok v Timbuktu musí islamista zaplatiť 2,7 mil. eur

Zničené pamiatky v Timbuktu, archívne foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Haag 17. augusta (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu dnes rozhodol, že malijský džihádista Ahmad Fakí Mahdí spôsobil škody za 2,7 milióna eur, keď v roku 2012 dohliadal na ničenie mešity a mauzóleí v púštnom meste Timbuktu na severe Mali. Súd rozhodol, že džihádista musí poškodeným zaplatiť reparácie vo výške spôsobených škôd. Informovala o tom rozhlasová stanica RFI.Mahdí bol vlani v septembri odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, ako ho súd označil za vodcu útokov, pri ktorých bola zničený vchod do mešity Sidí Jahjá a deväť mauzóleí pochádzajúcich zo 14. storočia. Tieto objekty sú považované za pamiatky "zlatého veku súfijského islamu" a dostali sa na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Súd sa dnes uzniesol, že obeťami Mahdího počínania boli nielen miestni obyvatelia, ktorí zničením pamiatok prišli o podstatnú časť svojich príjmov alebo utrpeli morálnu ujmu, ale aj malijský štát a svetové spoločenstvo. Kým jednotlivci z miestnej komunity budú odškodnení v rozsahu stanovenom súdom, Mali a UNESCO dostanú symbolicky po jednom eure.Vzhľadom na to, že Mahdí je momentálne vo väzení a nemá prostriedky na zaplatenie reparácií, CPI požiadal svoju nadáciu pre odškodnenie obetí, aby danú sumu vyplatila namiesto odsúdeného, a to vo forme vzdelávacích programov alebo ekonomickej pomoci.Súdny proces s bývalým učiteľom Mahdím sa začal vlani 22. augusta a bol pre ICC prelomový, pretože tento súd má od svojho založenia v roku 2002 problém priviesť podozrivých pred spravodlivosť. Išlo o prvé odsúdenie za ničenie náboženských budov či historických pamiatok touto súdnou inštanciou - a zároveň prvý verdikt o vine proti moslimskému extrémistovi.Povstalci napojení na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida obsadili slávne saharské mesto Timbuktu v roku 2012 a nútene začali uplatňovať prísnu podobu islamského práva šaría, čo umožnilo aj zničenie historických mauzóleí z nepálených tehál, ktoré pokladali za modloslužobnícke. Mahdí bol vodcom jednej z "brigád mravnosti", zriadených novými vládcami v Timbuktu.Prokurátori ICC vyhlásili, že Mahdí bol členom islamskej extrémistickej skupiny Ansár ad-Dín napojenej na al-Káidu. Skupina v roku 2012 vládla na severe Mali. Militantov odtiaľ vyhnali takmer po roku francúzske ozbrojené sily, ktoré zatkli Mahdího v roku 2014 v susednom Nigeri.