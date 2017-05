Za znižovanie bariér dostali cenu Jelšava a Janova Lehota

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Ocenenie Oskar bez bariér, ktoré Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) udeľuje samosprávam, realizujúcim opatrenia zmenšujúce bariéry pre hendikepovaných obyvateľov, získalo za rok 2016 mesto Jelšava a obec Janova Lehota. Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka ankety bolo sprievodným podujatím 28. snemu ZMOS-u, ktorý sa dnes a vo štvrtok (18.5.) koná v Bratislave.Aj v tomto roku sa udeľovali ocenenia v dvoch kategóriách." informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo za prítomnosti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD). Jeho rezort mal nad podujatím záštitu.Snahu o plnohodnotné zapojenie hendikepovaných obyvateľov do bežného života, spôsoby, ktoré znižujú bariéry a zvyšujú osobitnú starostlivosť a pomoc ľuďom so znevýhodnením, oceňuje ZMOS od roku 2004. Súťaž prvýkrát vyhlásili na XIV. sneme ZMOS-u. Nominovanými a napokon i víťazmi sú samosprávy, ktoré sa venujú budovaniu bezbariérových chodníkov, prístupov do úradov, zdravotníckych, kultúrnych a športových zariadení, prípadne uvádzajú do praxe bezbariérové prostriedky hromadnej dopravy, ktoré umožňujú hendikepovaným obyvateľom bezproblémovú integráciu.