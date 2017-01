Za zvyšovanie cien energie je zodpovedný Úrad vlády SR, tvrdí IDH

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 19. januára (TASR) - Za súčasný stav zvyšovania cien energií nie je zodpovedný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ale Úrad vlády (ÚV) SR. Uviedol to v stanovisku predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.Energie na Slovensku podľa neho na prelome rokov lacneli tak, že v konečnom dôsledku nezlacneli.zdôraznil.podotkol.Podľa Mateja tu totiž nejde o to, že regulačný úrad sa raz "sekol", potom vzal svoje rozhodnutie späť, vec je vyriešená a všetci budú spokojní. Veď ceny nestúpnu, premiér sa zachoval ako chlap a na svoje si príde aj opozícia, keď bude žiadať Holjenčíkovu hlavu. Hlavný problém tu totižto zostáva, že ceny energií sú na Slovensku spolitizované a súčasný spôsob regulácie tomu iba nahráva. Inak by sa nemohlo stať, že cenníky sa zmenia po rokovaní na úrade vlády, keď premiér vyhlási, že na zdražovanie nebolNiečo takéto podľa predsedu správnej rady IDH vylučuje aj samotný zákon o regulácii v sieťových odvetviach. V ňom sa podľa neho doslova píše, že predseda ÚRSO pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb. Teda aj nezávisle od pokynov vlády a želaní premiéra, nech sú akékoľvek.Upozornil, že ten istý zákon zároveň uvádza, že ak predseda regulačného úradu konal v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením, prezident SR ho má odvolať.doplnil.Podľa Mateja by bolo naivné si myslieť, že Holjenčík je v tomto celom príbehu jediným vinníkom.podčiarkol.zdôraznil.dodal predseda správnej rady IDH.Premiér Fico po stredajšom (18.1.) rokovaní vlády vyhlásil, že kabinet vyslovils regulačným rámcom v energetike na rok 2017. ÚRSO sa teraz podľa neho v rámci tzv. autoremedúry (opravy vlastného rozhodnutia, pozn. TASR) vráti k distribučným poplatkom za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016.Predseda ÚRSO podľa Fica na rokovaní vlády oznámil, že je pripravený stiahnuť obidve rozhodnutia regulačného úradu, pokiaľ ide o fixné poplatky pri distribúcii elektriny v pôsobnosti SSE - Distribúcia, ako aj pri fixných poplatkoch týkajúcich sa odberu plynu.dodal predseda vlády.