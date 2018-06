Zábavná pyrotechnika sa bude môcť používať iba počas osláv Nového roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Zábavná pyrotechnika kategórie F2 a F3 sa bude môcť používať iba počas osláv Nového roka. Počíta s tým novela zákona o výbušninách z dielne poslancov Mosta-Híd, ktorú parlament v pondelok schválil 93 hlasmi. Právna norma tiež zakazuje samoobslužný predaj zábavnej pyrotechniky.Zmenu zákona predložili poslanci Mosta-Híd preto, že doterajší stav podľa nich neposkytuje dostatočnú ochranu. Poukazujú najmä na koniec roka, keď ľudia podľa poslancov používajú pyrotechniku v neprimeranom rozsahu. Poslanci tiež upozorňujú, že pyrotechniku mnohí používajú aj kedykoľvek cez rok. V súčasnosti síce zákon umožňuje obciam obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechniky, ale v praxi je podľa zákonodarcov úprava nejednotná.Právnou normou poslanci tiež obmedzujú predaj tejto pyrotechniky na zákonom dané obdobie a zakazujú samoobslužný predaj. Po novom, ak by si v obchode zákazník chcel kúpiť pyrotechniku, hneď, ako mu ju predávajúci – kvalifikovaná osoba, odovzdá, musel by ju zaplatiť.Predkladateľ Peter Antal (Most-Híd) zmenu vysvetľoval tým, že dnes, keď zákazník vezme v obchode pyrotechniku, kým sa dostane k pokladni, môže si to rozmyslieť a nechá tento tovar hocikde v predajni, teda aj na miestach, kam nepatrí. Pyrotechnika sa takto môže podľa neho dostať aj do rúk deťom. Zmena zákona tomu má zabrániť.