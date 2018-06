Záborská: KDH a NOVA by mohli v eurovoľbách spojiť sily

Anna Záborská, archívna snímka. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Bratislava 18. júna (TASR) - KDH a NOVA by mohli v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu spojiť sily. Myslí si to slovenská europoslankyňa Anna Záborská. KDH by mohlo podľa jej slov na diskusiu o tejto téme využiť nadchádzajúci snem.uviedla Záborská.Podľa nej by predstavitelia oboch strán mali vnímať súčasné dianie okolo prezidentských nominácií ako varovný signál.poznamenala.