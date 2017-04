Záborskému len tesne unikol hokejový titul vo Švédsku, oslavuje HV71

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Siedmy zápas finále play off SHL:



HV71 Jönköping - Brynäs 2:1 pp

/konečný stav série: 4:3, titul získal HV 71/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 29. apríla (TASR) – Hokejisti HV71 získali svoj piaty majstrovský titul v klubovej histórii. V rozhodujúcom siedmom súboji finále play off švédskej SHL zdolali na domácom ľade Brynäs IF so slovenským útočníkom Tomášom Záborským 2:1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.Hrdinom sobotňajšieho duelu v Kinnarps Aréne sa stal Simon Onerud, ktorý v 12. minúte predĺženia rozhodol svojím gólom o titule pre klub z Jönköpingu. Brynäs si tak bude musieť na svoj 14. majstrovský primát ešte počkať.