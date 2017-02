Záborský sa zotavuje po operácii ramena: Chcem si zahrať play off

Tomáš Záborský Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský sa po operácii ramena postupne dostáva do záťaže a jeho návrat do zostavy tímu Brynäs IF sa pomaly blíži. Záborský sa zranil ešte 25. októbra v zápase proti Färjestadu, keď mu po jednom zo súbojov vyskočilo rameno a následné vyšetrenie odhalilo krutú diagnózu - roztrhnuté zadné puzdro a fraktúra kosti. Trenčiansky rodák sa po minuloročnom účinkovaní vo fínskom klube IFK Helsinki presťahoval do Švédska pred aktuálnou sezónou, stihol však odohrať iba dvanásť zápasov s bilanciou 2+2.Po nešťastnom okamihu to slovenský útočník skúsil ešte v dvoch stretnutiach, bolesť však bola proti.povedal pre TASR 29-ročný hokejista.Nasledovalo krátke obdobie oddychu a po ňom náročná rehabilitácia.Hoci to s prvotnou diagnózou vyzeralo horšie, Záborský by mohol v tejto sezóne stihnúť odohrať ešte nejaký zápas. Priamy postup do štvrťfinále play off má vo švédskej SHL istých prvých šesť mužstiev, Brynäsu momentálne patrí práve šiesta priečka. Tímy na 7. až 10. mieste hrajú medzi sebou o dve zvyšné postupové miesta.uviedol Záborský, ktorému po sezóne vyprší so švédskym klubom kontrakt.Počas rehabilitácie si krátil čas pri televízore a nenechal si ujsť ani finále Ligy majstrov. V ňom sa z triumfu radovala Frölunda, momentálne druhý tím švédskej ligy, čo Záborského prekvapilo.dodal Tomáš Záborský.