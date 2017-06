Zábrany a tranzitné zóny zaručujú bezpečnosť, povedal politik Fideszu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 19. júna (TASR) - Právne sprísnenie podmienok prisťahovalectva, posilnenie hraničných zábran a tranzitné zóny vytvorené pre utečencov zaručujú bezpečnosť Maďarska i Európy. Povedal to dnes v juhomaďarskej prihraničnej obci Röszke podpredseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Szilárd Németh z vládnej strany Fidesz.Podľa agentúry MTI Németh na tlačovej konferencii po návšteve tranzitnej zóny v Röszke povedal, že hraničné zábrany a sprísnené utečenecké pravidlá zaručujú, že sa na územie Maďarska a Európskej únie nikto nedostane nekontrolovaným spôsobom.Od začiatku tohto roka podľa jeho slov ukončili maďarské orgány azylový proces právoplatne v 1340 prípadoch. Na prvom stupni udelili medzinárodnú ochranu 125 žiadateľom. Do vzniku právoplatného rozhodnutia uplynie priemerne 33 dní. Voči odmietnutým žiadostiam sa odvolali žiadatelia v 136 prípadoch, čo sa týka vyše 450 ľudí. Súd doposiaľ vyniesol 100 verdiktov: v 18 prípadoch potvrdil odmietnutie žiadosti o azyl a v 82 prípadoch nariadil nový azylový proces.zdôraznil podpredseda výboru.V tranzitnej zóne Röszke, kde prijímajú rodiny a mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov, je podľa jeho slov v súčasnosti 221 žiadateľov o azyl. Cudzinci sú ubytovaní v izbách štyria až piati. K dispozícii majú spoločenskú miestnosť, spoločnú kuchyňu, kúpeľňu, miestnosť pre deti s hračkami i modlitebňu. Dospelí dostávajú trikrát denne stravu v súlade s ich náboženskými predpismi a deti dostávajú jedlo päťkrát. V tranzitnej zóne je zabezpečená priebežná zdravotná starostlivosť.Németh podotkol, že prevádzači sa nevzdávajú nádeje, že raz budú môcť prechádzať územím Maďarska bez prekážok.uzavrel politik vládnej strany Fidesz.