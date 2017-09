Zabudnite chvíľu na starosti a pozrite si finalistky Miss America

Novou Miss America sa v nedeľu večer stala 23-ročná Miss Severnej Dakoty Cara Mundová. V súboji o víťaznú korunku krásy sa presadila medzi 51 uchádzačkami o titul. Súťaž sa konala v prímorskom letovisku Atlantic City, kde vyhlasovali väčšinu z doterajších 97 Miss America.



Cara Mundová sa počas súťaže vyjadrila, že prezident USA Donald Trump urobil zle, keď odstúpil od parížskej klimatickej dohody. "Je to zlé rozhodnutie. Sú dôkazy, že klimatická zmena existuje a my by sme mali byť pri tom," uviedla o dohode zameranej na redukciu skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.



Ešte pred začiatkom súťaže Mundová v rozhovore pre agentúru AP povedala, že sa chce ako prvá žena stať guvernérkou svojho štátu Severná Dakota. Na všetkých vládnych úrovniach by malo byť podľa nej viac žien. "Je dôležité vidieť veci z pohľadu ženy. Čo sa týka zdravotníckej starostlivosti a reprodukčných práv, sú to hlavne muži, ktorí prijímajú rozhodnutia," povedala kráska, ktorá v súčasnosti stážuje v americkom Senáte. Je prvou súťažiacou zo Severnej Dakoty, ktorá získala korunku Miss America.