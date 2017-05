Zabudnuté Slovensko hovorilo o extrémizme, prišiel aj prezident SR

Na snímke účastníci verejnej diskusie Otvorene o extrémizme na Námestí SNP v Banskej Bystrici v pondelok 22. mája 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 22. mája (TASR) – Takmer trojhodinová verejná diskusia občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko, zameraná proti fašizmu, extrémizmu, xenofóbii a intolerancii, sa uskutočnila dnes na banskobystrickom Námestí SNP, aby len pár metrov od okien Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) upozornila na to, že extrémisti stav slovenskej spoločnosti nezlepšia. Naopak, šírením nenávisti vyvolávajú v ľuďoch negatívne emócie. To potvrdili viaceré známe osobnosti z oblasti kultúry či športu. Na záver najväčšieho protiextrémistického podujatia v ostatnom čase v meste pod Urpínom vystúpil prezident SR Andrej Kiska.Na otázku, čo s voličmi, ktorí volia extrémizmus ako vzdor, ako s nimi diskutovať, Kiska reagoval osobnou skúsenosťou z besedy so študentmi, ktorým vysvetľoval, prečo si nesadne za jeden stôl s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom." povedal prezident.Slovenský olympijský víťaz, chodec Matej Tóth prišiel diskutovať tiež a zdôraznil, že voči žiadnym skupinám obyvateľstva netreba mať predsudky. Je potrebné mať informácie z jednej i druhej strany a vytvoriť si svoj názor. Upozornil, že netreba dať na jednoduché myšlienky, s ktorými je možno ľahké sa stotožniť, ale nemusia byť úplne objektívne. Verí, že hoci kandidátov na šéfa BBSK je "", väčšina obyvateľov po voľbách do samosprávnych krajov bude spokojná a kraj sa pohne dopredu." konštatoval hokejista Michal Handzuš, ktorý takisto nechýbal na pódiu Zabudnutého Slovenska.Vo voľbách na predsedu BBSK nebude musieť voliť menšie zlo. "" dodal pre TASR.Na verejnej diskusii Otvorene o extrémizme na Námestí SNP v Banskej Bystrici nechýbal ani bloger Ján Benčík.