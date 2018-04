Žaby začali migráciu, ochranári na Spiši postavili pri cestách zábrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Spišská Stará Ves 9. apríla (TASR) - Žaby začali migráciu aj v okolí Pieninského národného parku (PIENAP), ochranári apelujú na vodičov, aby spomalili svoju jazdu. "Postavili sme už zábrany a zahájili zber a následný prenos jedincov. Jedna zábrana dlhá asi 360 metrov je na hlavnom ťahu medzi Spišskou Starou Vsou a Lysou nad Dunajcom a druhá kratšia je v Červenom Kláštore pri cintoríne," uviedol pre TASR riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč.V súčasnosti migruje veľmi rýchlo predovšetkým skokan hnedý a vo väčších rozmeroch a dlhší čas ropucha obyčajná. Zábrany pri ceste zabezpečia, že žaby nebudú prechádzať cez vozovku, ostanú pri nej a ochranári ich následne pozbierajú a prenesú na druhú stranu."Tieto jedince migrujú z lesov a polí, kde zimovali, smerom k rybníkom, majú geneticky zakódované, že sa tam vyliahli. Niektoré migračné ťahy nám už autá vyhubili v minulosti, je ťažké ich už obnoviť. Na týchto dvoch sa to snažíme ešte zachovať. V Červenom Kláštore máme ešte aj taký kanál, do ktorého prirodzene žabky spadnú a zachytia sa. Tam nám pomáha jedna pani s rodinou, ktorá ich intenzívne zbiera už niekoľko rokov," zdôraznil riaditeľ PIENAP-u.Od štvrtku (5.4.), keď ochranári postavili spomínané zábrany, v týchto dvoch lokalitách preniesli na druhú stranu cesty už približne 1900 žiab. Aj napriek ich snahe však niekoľko jedincov uhynulo pod kolesami áut."Pomôcť v tejto súvislosti môže každý. Na našu výzvu už zareagovali deti zo Základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Tretiaci sa rozdelili na dve skupiny, pričom jedna šla pomôcť s úpravou bocianieho hniezda a druhá zbiera žabky zachytené pred fóliou do vedra. Následne ich spoločne prenášame cez cestu," zdôraznil Kĺč s tým, že najviac žaby migrujú večer a v teplejšom daždivom počasí.Ročne sa ochranárom počas migrácie pred istou smrťou pod kolesami áut podarí zachrániť tisíce jedincov. "Pomôcť môže aj široká verejnosť, stačí si priniesť vedierko, prípadne rukavice. Ráno, cez deň či večer počas najbližších troch týždňov môžu ľudia prenášať žabky pri spomínaných zábranách a, samozrejme, aj v iných lokalitách, kde to potrebujú," dodal Kĺč s tým, že v oblasti migrujú aj ďalšie obojživelníky, napríklad salamandry. Ich migrácia je však nepravidelná, takže je veľmi ťažké pripraviť pre ne zátarasy. V tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby boli ohľaduplní a svoju jazdu spomalili.