Začal proces s Palestínčanom, ktorý útočil v supermarkete v Hamburgu

Kriminalisti prehľadávajú miesto útoku pred vchodom do supermarketu v Hamburgu 28. júla 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Hamburg 12. januára (TASR) - Mladý Palestínčan, ktorý zaútočil vlani koncom júla nožom na zákazníkov supermarketu v nemeckom Hamburgu, sa v piatok na úvod procesu vyhlásil za vinného vo všetkých bodoch obžaloby. Uviedol to jeho obhajca s tým, že jeho mandant konal z náboženských pohnútok, informovala agentúry DPA.Proces s Ahmadom A. sa začal za prísnych bezpečnostných opatrení. Podľa prokuratúry išlo Palestínčanovi o to, aby zavraždil čo najviac nemeckých občanov kresťanského vyznania. Prokuratúra ho považuje za vinného v celom rozsahu a obžalovala ho z vraždy, pokusu o vraždu a nebezpečné ublíženie na tele v šiestich prípadoch.Útok v hamburskej štvrti Barmbek z 28. júla si vyžiadal jedného mŕtveho a sedem zranených. Dvadsaťšesťročný Ahmad A. sa mal už od roku 2014 zaujímať o ideológiu tzv. Islamského štátu (IS).Ahmad A. sa priznal, že pôvodne chcel zabiť mnoho "kresťanov a mladistvých" a následne zomrieť ako "mučeník". Zvažoval pritom použitie nákladného alebo osobného auta, nakoniec sa však spontánne rozhodol, že ako zbraň použije radšej nôž.Nemecké bezpečnostné orgány čelili po uvedenom incidente kritike vzhľadom na zistenie, že Ahmad A. sa podozrivo vyjadroval už niekoľko mesiacov pred svojím činom.Palestínčan pochádzajúci zo Spojených arabských emirátov sa v Nemecku zdržiaval ako odmietnutý žiadateľ o azyl, ktorého pre chýbajúce doklady zatiaľ nedeportovali.Útočník pri čine vykrikoval arabskú frázu "Alláhu akbar" (Boh je najväčší) a v ubytovni mu našli vlastnoručne zhotovenú vlajku IS, po zadržaní však tvrdil, že nekonal v mene tejto organizácie a vzorom mu bol samotný prorok Mohamed.Do 2. marca je naplánovaných deväť pojednávacích dní.