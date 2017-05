Začal sa nový proces so satanistom z Wittenu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bochum 29. mája (TASR) - Nový proces s tzv. satanistom z Wittenu, medzičasom 41-ročným mužom, ktorý sa po takmer 16 rokoch po prvý raz verejne priznal k brutálnej rituálnej vražde kolegu z práce z roku 2001, sa začal dnes na súde v nemeckom meste Bochum.Daniel R. v súdnej sieni síce potvrdil, že z tohto hrdelného zločinu, za ktorý odsúdili i jeho vtedajšiu manželku, ho obžalovali a poslali za mreže oprávnene, avšak za nezmysel označil aktuálnu žalobu, že spoza mreží mal plánovať vraždu svojej medzičasom bývalej manželky.Potenciálnej obeti - Manuele R. - mala podľa prokuratúry pomôcť na druhý svet priateľka obžalovaného, ktorá ho svojho času navštívila vo väzenskom zariadení a s ktorou si dopisoval. Práve ona svedčí proti mužovi, ktorý jej údajne povedal, že exmanželku treba odpratať z cesty, a vraj jej ponúkol za to aj peňažné prostriedky.Obžalovaný však tieto obvinenia označil nielen za nezmysel, ale aj za groteskné, a poznamenal, že prokurátor priveľmi náhlivo vypracoval úplne svojvoľnú žalobu.Informácie priniesli Západonemecký rozhlas (WDR) a internetové vydanie denníka Bild.Ak by Daniela R. súd uznal vinným z podnecovania k nájomnej vražde, hrozilo by mu niekoľko ďalších rokov za mrežami. Ak ho však súd spod tohto obvinenia oslobodí, už čoskoro sa zrejme ocitne na slobode.Za 66 rán nožom a kladivom kolegovi spred 16 rokov odsúdili Daniel R. na 15 a jeho vtedajšiu manželku na 13 rokov väzenia. Odsúdený je ešte za mrežami, pretože časť pobytu, ktorý medzičasom strávil v zariadení pre psychicky chorých páchateľov, mu nezarátali do výkonu trestu.