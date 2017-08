Začal sa odsun porazených sýrskych povstalcov z Libanonu do Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 14. augusta (TASR) - Z mesta Arsál na severovýchode Libanonu začali dnes do sýrskeho vnútrozemia autobusmi sťahovať asi 300 sýrskych povstalcov a 3000 sýrskych utečencov. Informovala o tom dnes televízia Manár napojená na šiitské prosýrske hnutie Hizballáh.Presun povstalcov zo skupiny Spoločnosť ľudu levanty (Sarája Ál aš-Šám) a utečencov je výsledkom dohody, ktorá bola dosiahnutá po júlovom útoku Hizballáhu na pozície povstalcov.Libanonské bezpečnostné zložky už uplynulý piatok dohliadali na prípravu na realizáciu spomínanej dohody.Libanonský generál Abbás Ibráhím vtedy informoval, že skupinu sýrskych civilistov prepravia do sýrskej lokality Assál al-Ward, ktorá leží v bezprostrednej blízkosti hraníc Libanonu a Sýrie a je pod kontrolou sýrskych vládnych síl.Povstalci a ich rodiny prevezú do inej časti Sýrie, ktorú však generál nespresnil.Televízia Manár však minulý týždeň informovala, že by ich mali autobusmi prepraviť do povstalcami ovládaného mesta ar-Ruhajba ležiaceho v oblasti Východný Kalamún.Jednotky hnutia Hizballáh prevzali kontrolu nad väčšinou oblasti Arsál koncom júla po tom, ako v tejto oblasti spustili ofenzívu podporovanú náletmi sýrskej armády s cieľom vytlačiť militantov z tohto pohraničného regiónu, ktorý je známy ako bašta sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida, skupiny Front dobytia Sýrie (Fatáh aš-Šám). V oblasti pôsobia aj extrémistická organizácia Islamský štát a Brigády ľudu Levanty.Generálny tajomník hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh v nedeľu zdôraznil, že "oblasti oslobodené od (sýrskych protivládnych) militantov budú odovzdané libanonskej armáde", informovala dnes iránska televízia.