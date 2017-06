Začal sa proces s exprezidentom Iliescom ohľadom udalostí z roku 1990

Ion Iliescu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 13. júna (TASR) - Rumunská vojenská prokuratúra začala dnes súdne konanie s bývalým prezidentom krajiny Ionom Iliescom a expremiérom Petrem Romanom v súvislosti s obvineniami zo zločinov proti ľudskosti počas násilných zrážok v Bukurešti v roku 1990. Informuje o tom agentúra Reuters.Prokuratúra tvrdí, že Iliescu, Roman a niekoľko ďalších vtedajších činiteľov využilo políciu, baníkov a iných robotníkov na potlačenie pokojných demonštrácií na Univerzitnom námestí, čo vyústilo do smrti štyroch ľudí. Ďalších 1388 osôb utrpelo zranenia a 1250 protestujúcich počas zrážok protizákonne zatkli.Udalosti sa odohrali 13.-15. júna 1990.Demonštrácie proti Iliescovmu vzostupu k moci po páde komunizmu v roku 1989 prepukli v apríli 1990, iba mesiac po tom, ako sa v Rumunsku konali prvé demokratické voľby, ktoré Iliescu vyhral.Demonštrácie trvali v pokojnom priebehu do júna, keď Iliescu povolal z celej krajiny do Bukurešti tisíce baníkov a robotníkov, ktorí mali pomôcť policajným silám ukončiť "pokus o fašistický prevrat", ako to on nazval.Iliescu (87) opakovane odmietol obvinenia z toho, že zosnoval násilie, ktoré podľa západných pozorovateľov sťažilo prechod Rumunska k trhovej ekonomike a na dlhé roky odstrašilo zahraničných investorov.