Začal sa proces s mužom, ktorý sa chcel zamerať na princa Georga

Londýn 23. mája (TASR) - V Londýne sa v stredu začal proces s predpokladaným prívržencom militantnej organizácie Islamský štát (IS), ktorý na internete podnecoval na útoky na štvorročného britského princa Georgea. Informovala o tom agentúra AP.Prokurátorka Annabel Darlowová v stredu pred porotou povedala, že 32-ročný Husnain Rashid podnecoval útoky na rôzne ciele. Okrem iného chcel "vstrekovať jed do zmrzlín v supermarketoch a zamerať sa na princa Georgea v priestoroch jeho škôlky."Rashid, ktorého zadržali vlani 22. novembra, obvinenia z prípravy teroristických činov, podnecovania k terorizmu a zo šírenia teroristickej propagandy odmietol.Proces na londýnskom kráľovskom súde v štvrti Woolwich by mal trvať šesť týždňov.Prokuratúra koncom apríla uviedla, že jeden príspevok Rashida v zašifrovanej aplikácii Telegram obsahoval fotografiu štvorročného princa Georgea, adresu jeho školy, siluetu džihádistického bojovníka a odkaz v znení "ani kráľovskú rodinu nenecháme na pokoji".Podľa prokuratúry Rashid zverejnil post s úmyslom pomôcť ďalším osobám naplánovať teroristický útok.Rashid je tiež obvinený zo zverejnenia niekoľkých ďalších odkazov, ktorými údajne povzbudzoval ostatných na násilné útoky a prostredníctvom ktorých zisťoval, ako sa dostať do Sýrie a pripojiť sa k džihádistom z IS.