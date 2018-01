Začal sa proces s rodičmi, ktorí uniesli mladú ženu do Turecka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Stuttgart 15. januára (TASR) - Viaceré prerušenia sprevádzali v pondelok otvárací deň procesu s rodičmi a strýkom, ktorí pred takmer siedmimi rokmi uniesli 22-ročné dievča za účelom výdaja do Turecka.Strýko vtedy podal svojej neteri v Stuttgarte kávu so sedatívami a uniesol ju autom do východnej Anatólie. Mladá žena sa cestou prebrala; avšak v čase, keď už bolo vozidlo v bulharsko-tureckom pohraničí, vedľa nej sedel jej otec.V Turecku zadržiavali mladú ženu v dome jej starej mamy a neskôr ju proti jej vôli vydali.Všetci traja obžalovaní odmietli ponuku súdu na dohovor, na základe ktorého by boli vyviazli pri priznaní s podmienečnými trestami.Žena v sieni Krajinského súdu v Stuttgarte v pondelok potvrdila, že spor v rodine eskaloval, pretože rodičia nesúhlasili s jej západným štýlom života a výberom priateľa, ani so snahou zvoliť si vlastnú životnú cestu. Príbuzní sa jej vyhrážali fyzickým násilím a tak sa uchýlila do zariadenia pre ohrozené ženy v Stuttgarte. V máji 2011 ju tam pod zámienkou nutnosti čosi prediskutovať kontaktoval strýko, ktorý ju následne uniesol.Informácie priniesli regionálna rozhlasová stanica SWR a tlačová agentúra DPA.Na vlastnej svadbe na sklonku roka 2011 sa nevesta ani nezúčastnila, čo je v Anatólii možné. V januári 2013 sa jej vydaril útek cez Izmir do Hannoveru.Aj jej 52-roční rodičia a 45-ročný strýko žijú medzičasom opäť v Nemecku, a zatiaľ sú na slobode. Hrozí im nepodmienečný trest väzenia.