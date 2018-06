Začal sa proces s údajnou bratislavskou pozemkovou mafiou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 12. júna (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začalo v utorok pojednávanie v ďalšom prípade týkajúcom sa bratislavskej pozemkovej mafie. Kvôli podvodnému ovládnutiu rozsiahlych parciel v mestskej časti Rusovce stojí pred súdom 13 osôb vrátane úradujúceho starostu Rusoviec Dušana A. a niekdajšieho príslušníka SIS Michala H. Obžalovaní sú z viacerých zločinov - založenia zločineckej skupiny, obzvlášť závažného podvodu, falšovania úradných dokumentov a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.Úvod procesu je naplánovaný na dva dni, vzhľadom k počtu obžalovaných osôb prebieha v najväčšej pojednávacej miestnosti súdu, ktorá sa nachádza v budove Justičnej akadémie. Prokurátor na jeho úvod predniesol obžalobu, ktorá má v celku až 105 strán. Pojednávanie následne pokračovalo výsluchom obžalovaných. Procesu sa zúčastňuje 12 z nich, Ivan Š. požiadal o konanie v jeho neprítomnosti. V Pezinku bola v utorok aj jedna z poškodených osôb, Rakúšanke tlmočil dianie v súdnej sieni tlmočník.Celkom 12 muži a jedna žena sú obvinení z toho, že ako členovia zločineckej skupiny založenej v Bratislave v roku 2005 páchali rôznu trestnú činnosť zameranú predovšetkým na nelegálne prevody nehnuteľností – podvody, ich legalizáciu, a s tým súvisiace falšovanie a pozmeňovanie verejných listín.Hlavou zločineckej skupiny mali byť Tibor H. a Zoltán P., ktorí mali podľa prokuratúry postavenie na vyššom stupni. Na nižšej organizačnej úrovni boli Boris V., Martin V. a Jozef D., ktorý by mal byť hlavným svedkom a v prípade nie je obžalovaný.Jozef D. potom riadil Radoslava Z., ktorý koordinoval činnosť nastrčených osôb, tzv. bielych koní – Slavomíra O., Ladislava B. a tiež falšovateľov Ivana Š. a Stanislava W. Pre zločineckú skupinu boli podľa obžaloby činní a podporovali ju zadovážením a poskytovaním informácií a dokumentov potrebných na prevody na Správe katastra pre Hlavné mesto Bratislava, starosta Rusoviec Dušan A., Michal H., Vladimír L. a Gabriela J.Zločineckej skupine sa podľa obžaloby podarilo v roku 2007 podvodne získať celkom 40 hektárov pôdy v extraviláne a 40 árov pôdy v intraviláne Rusoviec, ktoré patrili rakúskemu občanovi Antonovi Sandnerovi, ktorý v tom čase ležal vo vysokom veku 91 rokov v kóme v rakúskom sanatóriu. Mali mu tým spôsobiť škodu vo výške 781.411 eur.Starosta Rusoviec mal začiatkom roka 2007 osloviť Michala H. a Vladimíra L. so žiadosťou, aby mu pomohli získať pozemky Rakúšana, nakoľko on vyčerpal všetky možné legálne prostriedky, ako ich získať. Na časti pozemkov ležali stavby starostu, za tieto dvojici mužov ponúkol polovicu z plánovaného úveru. Zo zvyšných pozemkov mal potom starosta podľa obžaloby žiadať 20-percentný podiel.Zločinecká skupina mala následne zosnovať plán na ovládnutie pozemkov cez sériu fiktívnych obchodov, v ktorých vystupovali nastrčení ľudia s falošnými alebo pozmenenými dokladmi. V rámci schémy bola vytvorená fiktívna osoba Josefa Sandnera žijúceho v Nemecku, ktorý mal byť príbuzným skutočného vlastníka. Na neho boli postupne prevádzané pozemky, pričom vklady správa katastra povolila. Sumy uvedené vo fiktívnych kúpno-predajných zmluvách neboli podľa obžaloby v skutočnosti nikdy vyplatené.Obhajca obžalovaného starostu Rusoviec Peter Vačok vyjadril v úvodnej reči názor, že žaloba v mnohom nemá právne ani rozumové väzby, pričom niektorí ľudia boli obžalovaní, voči ďalším bolo zastavené trestné stíhanie.skonštatoval.Obhajca obžalovaného Michala H. Peter Filip upozornil na to, že prokurátor predniesol obžalobu v súlade s tvrdeniami Jozefa D., ktoré považuje obhajoba za účelové. Odmietnutie obžaloby súdom v minulosti bolo z pohľadu Filipa jedinou a právne správnou cestou. Najvyšší súd SR však následne súdu nižšieho stupňa prikázal pojednávanie uskutočniť.