Začal sa proces so Sýrčanom, ktorý sa údajne vyhrážal útokmi

Saarbrücken 23. júna (TASR) - Proces s 38-ročným Sýrčanom, ktorý čelí obvineniu z pokusu o vraždu, sa dnes začal na Krajinskom súde v Saarbrückene v nemeckej spolkovej krajine Sársko. Muž sa vyhrážal teroristickými útokmi, avšak vraj iba preto, aby dostal od džihádistov finančné prostriedky.Obžalovaný sa v úvodný deň procesu k obvineniam nevyjadril. Obhajoba však zdôraznila, že všetko objasnil podrobne pri výsluchoch a že plány útokov iba predstieral.Sýrčan sa v období medzi 18. a 30. decembrom 2016 skontaktoval cez jednu zo sociálnych sietí a cez komunikačnú aplikáciu Telegram s mužom, o ktorom sa domnieval, že patrí medzi džihádistov a mohol by mu zabezpečiť peniaze na bombové útoky. Požiadal ho o 180.000 eur, aby spoločne s piatimi komplicmi mohol spáchať teroristické útoky v Berlíne, Stuttgarte, Mníchove, Dortmunde a Essene, ale aj na území Belgicka, Holandska a Francúzska.Obžalovaný holič z Damasku kontaktovanému mužovi povedal, že by chcel za požadované peniaze kúpiť automobily, ktoré by naložil trhavinou. Počas silvestrovských osláv by potom s nimi vrazil do masy ľudí, aby tak pripravil o život "čo najväčší počet nevercov". Vydával sa pritom za inžiniera, člena skupiny, ktorá sa chce v krajinách nevercov zapojiť do džihádu, informoval internetové vydanie denníka Rheinische Post.Muž, ktorého kontaktoval, bol však odporcom IS, ktorý celú záležitosť oznámil nemeckým úradom. Obžalovaného napokon 30. decembra 2016 zadržali v jeho bydlisku v Saarbrückene-Burbachu príslušníci policajnej jednotky osobitého určenia.Obhajoba v súdnej sieni zdôraznila, že obžalovaný nikdy reálne neplánoval útoky a že jestvujú svedkovia, ktorí môžu potvrdiť jeho chorobnú chamtivosť.Vrchný komisár kriminálnej polície, ktorý Sýrčana vypočúval ako prvý, uviedol, že obžalovaný opakovane zdôraznil, že nejestvujú žiadni komplici, ani motorové vozidlá, všetko je iba výplodom jeho fantázie. Peniaze chcel vraj využiť na návrat k blízkym v Sýrii.Prokuratúra však týmto tvrdeniam obžalovaného neverí a považuje ich za účelové.Súdne konanie bude pokračovať 5. júla.