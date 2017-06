Začal sa proces v kauze udusenia 71 migrantov v chladiarenskom aute

Policajt stojí pred nákladným autom, ktoré stojí odstavené na diaľnici A4 neďaleko Parndorfu 27. augusta 2015. V nákladnom priestore auta našli rakúski policajti 71 mŕtvych tiel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kecskemét 21. júna (TASR) - Súd v maďarskom Kecskeméte otvoril dnes proces s 11-člennou skupinou prevádzačov, ktorá je obvinená zo zavinenia smrti 71 migrantov, nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute na východe Rakúska. Prvé pojednávanie sa začalo za mimoriadneho záujmu médií čítaním obžaloby.Celkove desať mužov afganského a bulharského pôvodu sa pred súdom zodpovedá z členstva v prevádzačskej organizácii; štyria z nich - Afganec identifikovaný ako vodca skupiny a traja Bulhari - sú navyše obvinení aj z trestného činu kvalifikovanej vraždy, za čo im hrozí doživotné väzenie. Jedenásty obžalovaný, ktorý pochádza takisto z Bulharska, je stále na úteku a súdia ho v neprítomnosti.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Prokuratúra tvrdí, že obžalovaní prepašovali cez Maďarsko smerom do západnej a severnej Európy zhruba 1200 migrantov.Spomínaný Afganec a traja Bulhari údajne v ten istý deň, keď boli objavení mŕtvi migranti, poslali do Rakúska ďalšie chladiarenské auto, tentoraz so 67 osobami. Tie sa dokázali z uzamknutého nákladného priestoru vyslobodiť v rakúskej obci Gols.Všetkých obžalovaných predviedli pred súd v putách a v sprievode sčasti maskovaných príslušníkov justičnej stráže. Údajný vodca prevádzačskej skupiny sa v úvode pojednávania opakovane sťažoval na úroveň prekladu z maďarčiny do paštúnčiny, súdna tlmočníčka však odmietla, že by jej znalosti boli nedostatočné.Nasledujúce pojednávanie dni sú vytýčené na 22., 23., 29. a 30. júna. Vynesenie rozsudku sa očakáva ešte tento rok.Podľa zistení reportérov nemeckých rozhlasových staníc NDR a DDR a denníka Süddeutsche Zeitung, ktoré boli zverejnené minulý týždeň, sa úmrtiu pašovaných migrantov dalo zabrániť. Vo vyšetrovacích spisoch, do ktorých mohli títo reportéri nahliadnuť, sa totiž údajne uvádza, že predmetnú skupinu prevádzačov operujúcu z Maďarska tamojšie orgány sledovali už niekoľko týždňov pred touto tragédiou, pričom odpočúvali telefonáty jej členov. Napriek tomu však nezakročili, keďže nestihli tieto rozhovory včas preložiť a vyhodnotiť.