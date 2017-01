Začal sa súd so Sýrčanom, ktorý v Berlíne hľadal ciele pre útoky IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. januára (TASR) - V Berlíne sa dnes za prísnych bezpečnostných opatrení začal súdny proces s údajným bojovníkom džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) obvineným z vyhľadávania potenciálnych cieľov pre teroristické útoky v nemeckej metropole.Prokuratúra tvrdí, že 19-ročný mladík sýrskeho pôvodu, ktorého úrady identifikovali iba menom Shaas Al M, robil prieskum miest, akými sú nákupná zóna na námestí Alexanderplatz, ikonická Brandenburská brána či okolie parlamentnej budovy Reichstag. Všetky lokality sú aj hlavnými turistickými atrakciami.Muž je vo väzbe od vlaňajšieho marca a čelí obvineniam z členstva v cudzej teroristickej organizácii, ako aj z porušenia zákonov o vojenských zbraniach.Podľa vyhlásenia súdu Shaas Al M informoval Islamský štát o potenciálnych berlínskych cieľoch.uviedol súd.Obvinený prišiel do Nemecka v roku 2015 spolu s prívalom migrantov utekajúcich pred konfliktom v Sýrii a iných regiónoch Blízkeho východu a Afriky. Pred svojím príchodom do Európy sa obžalovaný zúčastňoval na operáciách IS v Sýrii a zabezpečoval pre militantov prísun potravín.Súdny proces sa začína dva týždne po útoku islamského fanatika, ktorý sa násilne zmocnil poľského kamióna a vrazil ním do davu na vianočných trhoch v Berlíne. Pri útoku zahynulo 12 ľudí a ďalších 50 osôb utrpelo zranenia. K zodpovednosti za tento čin sa prihlásil tiež tzv. Islamský štát.