Začal sa súd v prípade útoku na americký diplomatický komplex

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. októbra (TASR) - Na civilnom súde vo Washingtone sa v pondelok začal proces s Líbyjčanom Ahmadom Abú Chattálom, ktorý je podozrivý zo zorganizovania útoku na americký diplomatický komplex v Benghází. V roku 2012 pri ňom zahynul veľvyslanec Chris Stevens a traja ďalší Američania.Bezpečnostný agent Scott Wickland bol prvým vládnym svedkom a vypovedal, ako sa neúspešne pokúšal zachrániť veľvyslanca a ešte jedného diplomata Seana Smitha.Dym po paľbe zo zbraní a po explóziách bol taký hustý a čierny, že ich všetkých troch oslepil. Plazili sa po zemi a lapali po vzduchu. Wickland uviedol, že sa ich snažil odviesť do kúpeľne, kde by mohol zavrieť dvere a otvoriť okno. Po ôsmich metroch ich však stratil a darmo po nich v toxickom dyme volal.povedal Wickland.Počas takmer trojhodinovej výpovede agent nevyslovil ani raz meno obžalovaného Abú Chattálu, ktorý počúval arabský preklad cez slúchadlá. Očakáva sa, že Wickland predstúpi pred súd aj dnes, uvádza agentúra AP.Osemnásťbodová obžaloba proti Chattálovi súvisí s prepuknutím násilností večer 11. septembra 2012 v Benghází. Stevens a Smith prišli o život pri prvom útoku na americkú misiu. Takmer o osem hodín neskôr zahynuli ďalší dvaja Američania pri mínometnom útoku na neďaleký komplex americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).Abú Chattála poprel obvinenia, medzi ktorými je aj vražda medzinárodne chránenej osoby, poskytovanie materiálnej pomoci teroristom a ničenie amerického majetku so spôsobením smrti. Obžalovaný sa podľa slov svojho obhajcu Jeffreyho Robinsona na útokoch nezúčastnil. Očakáva sa, že proces potrvá celé týždne.Medzi svedkami bude aj muž menom Ali, ktorému zaplatili sedem miliónov dolárov, aby sa s Abú Chattálom spriatelil a pomohol americkým silám ho v Líbyi v roku 2014 dolapiť.Útok v Benghází vyvolal politický rozruch vo Washingtone, kde republikáni opakovane obviňovali vtedajšiu ministerku zahraničných vecí Hillary Clintonovú z nezabezpečenia dostatočnej ochrany diplomatického komplexu.