Začal sa summit BRICS, lídri odsúdili jadrový test KĽDR

Delegáti prichádzajú pred otvorením summitu skupiny BRICS, ktorá združuje Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku v čínskom meste Sia-men 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sia-men 4. septembra (TASR) - Vrcholní predstavitelia skupiny BRICS odsúdili nedeľňajší jadrový test Severnej Kórey a vyzvali na priamy dialóg o jadrovej otázke na Kórejskom polostrove. Ich výzva zaznela dnes - v úvode dvojdňového summitu BRICS v čínskom meste Sia-men.uvádza sa vo vyhlásení prezidentov a premiérov členských krajín BRICS - spoločného hospodárskeho zoskupenia Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky.citovala agentúra TASS z vyhlásenia lídrov zoskupenia krajín, ktoré sa podľa analytikov majú stať v roku 2050 vzhľadom na svoj rýchly rast dominantnými ekonomikami sveta.Kórejská ľudovodemokratická republika vyhlásila, že sa jej v nedeľu podarilo úspešne otestovať vodíkovú bombu, ktorá by mohla byť použitá ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Takáto zbraň by mohla mať potenciálne omnoho ničivejšie následky ako atómová bomba.Predstaviteľ juhokórejského ministerstva obrany uviedol, že sila výbuchu pri skúške jadrovej zbrane, ktorú v nedeľu uskutočnil Pchjongjang, predstavovala približne 50 kiloton trinitrotoluénu. Bol to v poradí šiesty a doposiaľ najsilnejší test jadrovej zbrane, aký Severná Kórea uskutočnila.