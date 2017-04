Začala sa tradičná a charitatívna Bratislavská burza kníh

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Na nádvorí Mestskej knižnice na Klariskej ulici v Bratislave sa začala dnes obľúbená Bratislavská burza kníh. Jej 11. ročník je tradičnou súčasťou celomestského podujatia Bratislava pre všetkých, ktoré sa tento rok mení na Bratislavské mestské dni.K dispozícii by malo byť okolo 18.000 kníh. Tie do burzy darovali Bratislavčania, ktorí ich už nepotrebujú, časť z nich v rámci vyraďovania aj samotné knižnice, ktoré sa do charitatívneho podujatia zapájajú. "Je o to veľký záujem. Najmä zo strany Bratislavčanov, ktorí už knihy nepotrebujú a nechcú sa ich zbaviť tak, že by ich dali ku kontajnerom alebo odniesli do antikvariátu," povedala pre TASR Marta Marková z mestskej knižnice. O záujme svedčí podľa nej aj to, že v minulom roku sa podarilo predať viac ako 14.000 kníh.Výťažok z tohtoročného predaja bude, rovnako ako v uplynulom roku, použitý prioritne na zakúpenie zvukových kníh pre oddelenie nevidiacich a slabozrakých a na revitalizáciu fondu tohto oddelenia, ale taktiež na nákup nových kníh do knižnice. Na otázku, či môžu návštevníci priniesť knižné publikácie aj počas samotnej burzy, Marková odpovedala kladne. "Keďže máme veľmi veľa kníh, tak môžu priniesť maximálne jednu alebo dve, domov ich nepošleme," doplnila s tým, že v opačnom prípade odporúča priniesť knihy na jeseň a do ďalšieho ročníka podujatia.Bratislavská burza kníh potrvá do stredy 26. apríla. Cez pracovné dni bude otvorená od 8. do 19. h, cez víkend od 10. do 18. h.Zbierku nepotrebných, nevyužívaných a vyradených kníh každoročne organizuje Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto či Miestnou knižnicou Petržalka.