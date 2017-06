Začali s likvidáciou utečeneckého tábora na starom aténskom letisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 2. júna (TASR) - Grécka polícia začala dnes s likvidáciou provizórneho utečeneckého tábora, ktorý pred vyše rokom spontánne vznikol v priestoroch starého letiska v hlavnom meste Atény. S odvolaním sa na grécke úrady o tom informovala agentúra Reuters.Podľa oficiálnych gréckych zdrojov žije v stanoch na niekdajšom aténskom letisku Elliniko stále okolo 100 migrantov a utečencov. Vlani ich tu prebývalo až okolo 3000, väčšinu z nich sa však už podarilo premiestniť do iných lokalít.Podmienky v tábore dlhodobo kritizovali ľudskoprávni aktivisti, ktorí ich označovali za žalostné a nevhodné pre ľudí. Stovky migrantov tu totiž ešte minulé leto spali počas horúčav natlačení v stanoch postavených v niekdajších letiskových termináloch, pričom mali len veľmi málo jedla a na mieste dochádzalo k násilnostiam.Migranti na Elliniko prišli v novembri 2015 po tom, ako polícia začala premiestňovať z grécko-macedónskych hraníc stovky utečencov. Provizórny tábor chcela grécka vláda zlikvidovať už dlho, avšak doposiaľ sa jej veľmi nedarilo migrantov presvedčiť, aby sa presťahovali do iných gréckych táborov.Mnohí z týchto utečencov, z ktorých väčšina pochádza z Afganistanu, totiž nespĺňajú podmienky relokačného programu Európskej únie, na základe ktorých by mohli byť premiestnení do iných členských štátov. Obávajú sa preto, že ak sa vzdialia od Atén, bude pre nich už veľmi ťažké odísť z Grécka.V Grécku uviazlo po zatvorení tzv. balkánskej trasy viac ako 62.000 migrantov, ktorí dúfajú, že sa im podarí dostať do iných krajín Európskej únie.