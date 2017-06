Začali sa Bratislavské zberateľské dni

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. júna (TASR) - Vyše 180 vystavovateľov z 22 krajín sa zišlo na medzinárodnom zberateľskom veľtrhu Bratislavské zberateľské dni, ktoré sa začali dnes v areáli bratislavskej Incheby. Tohtoročné podujatie sa nesie v znamení 300. výročia narodenia Márie Terézie.Medzinárodný charakter veľtrhu potvrdzuje rekordná účasť blízkych i vzdialených krajín a tento rok je najviac zastúpených štátov v celej histórii zberateľského veľtrhu. Ponúkajú množstvo jedinečných exemplárov a hodnotných artefaktov, ktorými si vášniví zberatelia môžu skompletizovať a obohatiť svoje zbierky.Jedným z nich je strieborná minca vydaná pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Národná Pokladnica si jej výročie uctí striebornou pamätnou medailou z jednej unce rýdzeho striebra. Pri tejto príležitosti si zberatelia môžu obzrieť aj unikát kremnickej razby 10 dukát z obdobia Márie Terézie, konkrétne z roku 1765. Ide o jedinečný ročník, ktorý sa na trhu bežne neobjavuje a ktorého hodnota je odhadovaná na viac ako stotisíc eur.Premiérovo sa na tohtoročnom zberateľskom veľtrhu so svojím filatelistickým tovarom a sortimentom poštových cenín zúčastňuje Česká pošta. Pri príležitosti svojej účasti si pripravila aj špeciálny korešpondenčný lístok s tematickou prítlačou Bratislavského hradu.Ani tento rok nechýba Slovenská pošta. Spolu s Poštovým múzeom si pripravili výstavu „Pošta a poštári optikou fotografického objektívu“, ktorá ponúka pohľad na premeny pošty za posledných 100 rokov. Počas oboch dní trvania podujatia bude na stánku Slovenskej pošty k dispozícii výroba známky s personalizovaným kupónom, predaj filatelistického tovaru a príležitostná poštová pečiatka venovaná zberateľskému veľtrhu.Novinkou na zberateľskom veľtrhu je aj Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa, ktorá nadväzuje na tradíciu spred 300 rokov. Spojenie najnovších technológií a inovatívneho dizajnu vytvára nielen atraktívnu investičnú príležitosť, ale aj unikátne umelecké diela so zberateľskou hodnotou.Zberateľský veľtrh obohacuje sekcia minerálov. Vystavovatelia prezentujú nielen neopracované minerály, polodrahokamy, ale aj šperky z nich vyrobené či perly.Pripravené sú odborné prednášky na tému finančnej gramotnosti a investícií do konzervatívnych komodít, aukcia numizmatického materiálu, kde sa tento rok bude dražiť napríklad aj zlatý 4 dukát z obdobia Františka Jozefa I. či odborné poradenstvo v oblasti zberateľstva i možnosť dať si bezplatne ohodnotiť svoje zbierky.Bratislavské zberateľské dni v Inchebe sú otvorené dnes od 10.00 do 18.00 h a v sobotu 3. júna od 10.00 do 16.00 h.