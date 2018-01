Začali sa sondážne rozhovory o vytvorení vládnej koalície v Nemecku

Nemecká kancelárka a šéfka nemeckých kresťanských demokratov (CDU/CSU) Angela Merkelová (vľavo) a predseda sociálnych demokratov (SPD) Martin Schulz si podávajú ruky pred rokovaním o možnom zostavení novej vlády v Berlíne 7. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. januára (TASR) - V Nemecku sa v nedeľu začali sondážne rokovania, v ktorých konzervatívne strany únie CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) preskúmajú možnosti vytvorenia koaličnej vlády.Kancelárka Angela Merkelová (CDU) pri príchode na rokovania do berlínskeho sídla SPD zdôraznila dôležitosť dosiahnutia dohody.uviedla podľa agentúry AP s tým, že budúLíder SPD Martin Schulz na začiatku rozhovorov povedal, že budúca nemecká vláda musí reformovať a modernizovať krajinu. Vláda podľa neho musí uskutočniť reformy v školstve, infraštruktúre, investíciách do bytovej výstavby a v ďalších oblastiach. Chceme presadiť toľko červenej politiky v Nemecku, ako bude možné, vyjadril sa narážajúc na farbu jeho strany. Dodal, že jeho strana bude mať na rokovaniach konštruktívny a otvorený prístup.V priebehu týždňa je na programe niekoľko ďalších kôl sondážnych rozhovorov a v piatok by sa zúčastnené strany mali zaoberať výsledkom rokovaní. SPD chce potom 21. januára na svojom mimoriadnom zjazde v Bonne rozhodnúť o tom, či vstúpi do koaličných rokovaní s CDU/CSU. S prípadnou koaličnou dohodou musí nakoniec vysloviť súhlas členská základňa SPD.Viacerí politici z CDU/CSU a SPD vyjadrili očakávanie, že nová spolková vláda by mohla zostavená do Veľkej noci. V radoch SPD je však veľký odpor proti pokračovaniu tzv. veľkej koalície s konzervatívcami, pričom sa uvažuje sa aj o podpore menšinovej vlády vedenej CDU a o modeli tzv. kooperačnej koalície.Nemeckým stranám sa nedarí zostaviť novú vládu od parlamentných volieb konaných 24. septembra, čo je najdlhšie takého obdobie v povojnových dejinách Nemecka. Prvý pokus o vytvorenie tzv. jamajskej koalície bloku CDU/CSU, liberálov z FDP a zelených v novembri stroskotal.