Začalo konanie o koncentrácii Budamar Logistic a ŽOS Vrútky

Ilustračné foto vozňa Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal 27. októbra správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Budamar Logistic, a.s., nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Sektorom je podľa nej oprava a údržba lokomotív a železničných vozňov, výroba lokomotív a vozového parku.Slovenské subjekty Ing. Víťazoslav Móric a spoločnosť Budamar Logistic, a.s., podľa jej informácií súčasne nadobudnú spoločnú kontrolu nad slovenskými podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS TRADING, s.r.o.Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu podľa hovorkyne úradu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.zdôraznila Oľšavská.