Začalo sa pokusné digitálne vysielanie rádia z Banskej Bystrice

Bratislava 4. februára (TASR) – Rozhlas v digitálnej kvalite môžu pokusne počúvať už aj poslucháči na strednom Slovensku. Spoločnosť Towercom spustila začiatkom februára testovacie vysielanie digitálneho rádia vo formáte T-DAB+ z vysielača Laskomer v Banskej Bystrici. Ten doplnil vysielače v Bratislave a Košiciach.Výhodou tohto typu vysielania je najmä efektívnejšie využitie frekvenčného spektra, priestor pre šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššia kvalitu zvuku, ale aj ďalšie doplnkové funkcie, priblížil Zsolt Nagy, technický riaditeľ Towercomu. Na príjem digitálneho rozhlasového vysielania je potrebný prijímač podporujúci službu T-DAB+.V krátkom čase chcú spustiť vysielanie ďalšieho regionálneho vysielača. V súkromnej spoločnosti vnímajú rozhlasové digitálne vysielanie ako nástupnícku technológiu konvenčného analógového vysielania. Hovorca spoločnosti Ivan Rudolf vysvetlil, že v niektorých krajinách je už dnes digitálne rozhlasové vysielanie alternatívou k analógovému.Vláda schválila 11. januára stratégiu zavádzania digitálneho rozhlasového vysielania na Slovensku. Spustené by podľa nej mohlo byť v rokoch 2019 až 2021. S experimentálnym vysielaním začali spoločnosti Towercom a Avis. Prechodom na digitálne vysielanie by sa mala odstrániť hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií.Prechod sa má realizovať v troch fázach. Prípravná fáza má predpokladané obdobie na roky 2017 až 2019, v druhej fáze sa počíta so začiatkom digitálneho vysielania (2019 – 2021) a v tretej s postupným prechodom od analógového na digitálne vysielanie. Pravidelné vysielanie T-DAB / T-DAB+ je v súčasnosti zavedené v 19 krajinách sveta, z toho v Európe v pätnástich.Towercom zároveň na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa RTVS zmenil programovú ponuku digitálneho rozhlasového vysielania. Od štvrtka (2.2.) bolo Rádio Pyramída nahradené Rádiom Patria. Od 3. októbra 2016 pozostáva rozhlasový multiplex zo šiestich rozhlasových staníc. Rozšírený bol vtedy o Rádio Litera.