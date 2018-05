Zachovaná Jurkovičova tepláreň ponúkne miesto pre kreatívne umenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. mája (TASR) - Národná kultúrna pamiatka (NKP) Jurkovičova tepláreň v Bratislave prejde kompletnou rekonštrukciou a ako pocta jednému z velikánov slovenskej architektúry Dušanovi Jurkovičovi sa stane súčasťou polyfunkčného komplexu s mestským parkom, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Ako na piatkovej tlačovej konferencii informovali zástupcovia investora a architektonického ateliéru, stojaceho za developerským projektom, v novej podobe by mal objekt poskytnúť miesto pre komunitný život, umenie i kreatívny priemysel.uviedol Martin Paško, ktorý je zodpovedný za koncept a architektúru rekonštrukcie.Tá má v maximálnej možnej miere zachovať pôvodný vzhľad historického objektu. Architektonické riešenie využije voľný vnútorný priestor v hale kotolne a v turbínovej hale pre výstavbu nových konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia.uviedol Paško, ktorý sa podieľal na viacerých rekonštrukciách industriálnych pamiatok.Výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti, ktorá stojí za projektom Sky Park, Juraj Nevolník spresnil, že tepláreň poskytne coworkingový priestor pre ľudí a spoločnosti z kreatívneho priemyslu, architektov, start-upy a menšie IT firmy a zároveň bude otvorená aj širokej verejnosti. Verejný priestor bude možné využiť napríklad na organizovanie výstav.uviedol Nevolník.Komplexná rekonštrukcia budovy Jurkovičovej teplárne si vyžiada investíciu viac ako 11 miliónov eur. S prácami by chcel investor začať najneskôr na jeseň tohto roka, dokončenie sa očakáva v priebehu roka 2020 spolu s prvou fázou rezidenčných veží projektu Sky Park.Jurkovičovu tepláreň začali stavať v roku 1941 a dokončili ju v roku 1944. Tepláreň bola súčasťou priemyselného centra Bratislavy. Jurkovičovo dielo bolo zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok. Jurkovič je považovaný za zakladateľa slovenskej modernej architektúry.