Záchrana najstaršieho kláštora na Slovensku bude pokračovať

Nitra 11. februára (TASR) – Občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok bude aj v tomto roku pokračovať v záchrane a obnove bývalého Zoborského kláštora v Nitre. Na konzerváciu murív, reštaurovanie príbytku mnícha a Kostola sv. Jozefa získalo združenie dotáciu 7000 eur od mesta Nitra.informoval predseda Zoborského skrášľovacieho spolku Ján Kratochvíl.Vlani sa začali aj záchranné práce na príbytku mnícha. Stavebné detaily nadzemných častí sú zakonzervované. V tomto roku plánuje združenie zastrešiť príbytok mnícha metódou náznakovej konštrukcie nad zakonzervovanými murivami a vykonať ďalšie potrebné kroky na umiestnenie stálej expozície benediktínov, ktorí tu pôsobili od 9. storočia.Konzervovanie ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa sa začalo v roku 2015 po viac ako dvojročnom vybavovaní dokumentov a prípravných prácach. Kostol je súčasťou areálu Zoborského kláštora, situovaný je v centre kláštorného komplexu. Členovia Zoborského skrášľovacieho komplexu sa o záchranu celého areálu usilovali niekoľko rokov. Obnova celého areálu by sa mala realizovať v šiestich etapách, celkové náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené na takmer 910.000 eur. Cieľom projektu záchrany celého komplexu je ukončiť a odovzdať areál verejnosti v roku 2024.Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa historikov vznikol najneskôr v roku 880, viažu sa k nemu najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia, takzvané Zoborské listiny pochádzajúce z rokov 1111 a 1113. Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Mnísi tu pôsobili až do roku 1468, kedy pápež pridelil všetky majetky Zoborského opátstva biskupstvu. Kláštor zostal opustený na 150 rokov. V roku 1691 získal biskup Blažej Jaklin povolenie postaviť nový Kláštor sv. Jozefa pre kamaldulský mníšsky rád. Pôsobil tu jazykovedec brat Hadbavný, ktorý zostavil latinsko–slovenský slovník a preložil Bibliu do slovenčiny. Študoval a pôsobil tu brat Cyprián, známy aj ako lietajúci mních.V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil Zoborský kláštor. Budova ďalej slúžila ako manufaktúra na výrobu súkna, klimatické kúpele, kláštorný hostinec. V rokoch 1937 až 1950 tu pôsobila rehoľa verbistov, ktorých sem povolal biskup Karol Kmeťko. V júli 1953 areál kláštora prebral rezort zdravotníctva a bol tu zriadený ústav na liečbu respiračných chorôb, dnes Špecializovaná nemocnica sv. Svorada. V jej areáli sa nachádzajú pozostatky kláštora.