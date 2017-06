Záchranári by sa pred útokmi chceli aktívne brániť

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 8. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa chce bližšie pozrieť, aké výsledky v praxi prináša vyššia právna ochrana zdravotníkov počas ich pracovného výkonu.Záchranári nedávno upozornili, že zaberá iba sčasti a v tejto oblasti treba robiť stále osvetu. Boli by i za možnosť aktívne sa brániť, ak je to nevyhnutné.povedala pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.Vyššiu právnu ochranu majú zdravotníci od januára tohto roka. Záchranári, ale i sestry sa dlhodobo sťažovali na verbálne a fyzické útoky. Neraz potrebovali po útoku lekárske ošetrenie. Ak v súčasnosti niekto na zdravotníkovi spácha počas jeho služby trestný čin, vzťahuje sa na neho vyššia trestná sadzba.Legislatívnej zmene predchádzali i podnety zo strany záchranárov. Hrozba vyššieho trestu ale nie každého odradí, tvrdí prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Marián Hudák.vysvetlil.Komora je za možnosť aktívne sa brániťuviedol Hudák.Sesterská komora má od svojich členiek zatiaľ pozitívne ohlasy, takisto však upozorňuje na potrebu osvety. Na rizikových pracoviskách by ale jej členky prijali možnosť zavolať si ochranku. Viaceré štátne nemocnice už využívajú strážnikov či strážne služby, bez ochranky sú, naopak, veľké univerzitné nemocnice v Bratislave a Košiciach.