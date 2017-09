Záchranári leteli na pomoc dvom deťom, jedno z nich pohrýzol pes

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Dvom malým deťom pomáhali dnes leteckí záchranári z Banskej Bystrice. Najprv leteli do Rimavskej Soboty, kde ich rýchlu a šetrnú pomoc potreboval štvorročný chlapec, ktorý spadol do nádoby s chemickou látkou. Najviac mal zasiahnuté oči. Zranené dieťa prevzali od pozemných záchranárov a po doplnení liečby ho v sprievode rodiča transportovali do banskobystrickej nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.Posádka následne letela aj na pomoc trojročnému dievčatku, ktoré do oblasti hlavy pohrýzol pes.dodala Hopjaková.